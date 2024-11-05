Картель на 1 млрд выявили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ", подозреваемых в сговоре для поддержания цен при участии в торгах по ремонту дорог в Ульяновской области, сообщили 5 ноября в пресс-службе ФАС.