TeleTrade

TeleTrade

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Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за июньВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных госоВ 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за июньВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .

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