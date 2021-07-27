Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за июньВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных госоВ 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по торговому балансу за июньВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х дневных гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .