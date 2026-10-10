Что делать, если на купленном участке стоит столб ЛЭП: личный опыт и практические решения

Земельный участок часто покупают с мечтой о собственном доме, тишине и правильной планировке. Но реальность иногда преподносит сюрпризы, которые сначала кажутся незначительными.
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