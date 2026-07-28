Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу: яркая реакция Мостового

Легендарный Зинедин Зидан сменил Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции. Александр Мостовой поделился мнением о назначении: сможет ли Зидан добиться успеха с "трёхцветными" и чем его работа будет отличаться от работы предшественника.