Каковы традиции праздников святых Даниила и Модеста, запреты 30 и 31 декабря Алёна ЮрьеваВ последние дни года, 30 и 31 декабря, в христианской традиции увековечены памятью святых — пророка Даниила и святого Модеста.
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