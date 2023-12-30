НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RSUTE

7 подписчиков

Каковы традиции праздников святых Даниила и Модеста, запреты 30 и 31 декабря

Каковы традиции праздников святых Даниила и Модеста, запреты 30 и 31 декабря

Каковы традиции праздников святых Даниила и Модеста, запреты 30 и 31 декабря Алёна ЮрьеваВ последние дни года, 30 и 31 декабря, в христианской традиции увековечены памятью святых — пророка Даниила и святого Модеста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх