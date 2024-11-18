Евсеева и Шмарко выписали из больницы, оба в хорошем состоянии вылетают в Санкт-Петербург

Накануне тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко подверглись нападению в Астрахани. Сообщалось, что к Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить – когда он не ответил, вопрос задали повторно, а затем брызнули в лицо из баллончика.