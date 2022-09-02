Зампред ЦБ: валютные счета граждан де-факто превратились в рублевые, а комиссии — «благое дело»

Экономическая сущность вкладов в валюте, которые держат российские граждане в банках, изменилась после начала кризиса — теперь это де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу, рассказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК.