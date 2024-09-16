Рим требует пересмотреть цели Евросоюза запретить в скором будущем традиционные автомобильные моторы

Правительство Италии назвало абсурдом план отказа от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в Европе. Как заявил порталу Automotive News министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Жильберто Пичетто Фратин, грядущий европейский запрет ДВС с 2035 года должен быть изменён, поскольку концепция провалилась, а план тотальной электрификации ЕС «совершенно абсурден» и зашёл слишком далеко.
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