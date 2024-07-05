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Каким был Лондон до Бэнкси: уличный арт 80-х годов

Каким был Лондон до Бэнкси: уличный арт 80-х годов

В 80-х в британской столице началось повальное увлечение стрит-артом. На улицах стало появляться все больше и больше граффити: от легкомысленных до серьезных, от исключительно декоративных до политических.

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