Каким был Лондон до Бэнкси: уличный арт 80-х годов

В 80-х в британской столице началось повальное увлечение стрит-артом. На улицах стало появляться все больше и больше граффити: от легкомысленных до серьезных, от исключительно декоративных до политических.
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