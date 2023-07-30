Любопытно, однако

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«Нас просили это сделать». Путин на встрече с представителями Африки рассказал, почему ВС РФ ушли из-под Киева

«Нас просили это сделать». Путин на встрече с представителями Африки рассказал, почему ВС РФ ушли из-под Киева

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине и относится к ним серьезно.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Африканцы у себя -то разобраться не могут? Советуют?
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6 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Россия не понимает зачем запад тянет Украину в НАТО? Правда? Что-то не пойму? Дурочка включил что-ли? Или это игра слов такая? А если он не понимает, то за Россию говорить не надо. Попросили от Киева уйти видите ли? Так может попросят и из Сибири уйдёшь? Ачётакова? Просят же? Удивляемся ещё, что на месте 10 лет страна топчется.
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5 час.
Александр Штам
Вроде Президент, разведчик, а всё не так и.....- он не причём !
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2 час.

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