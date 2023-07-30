«Нас просили это сделать». Путин на встрече с представителями Африки рассказал, почему ВС РФ ушли из-под Киева

ВБ

Вячеслав Белослюдов

Россия не понимает зачем запад тянет Украину в НАТО? Правда? Что-то не пойму? Дурочка включил что-ли? Или это игра слов такая? А если он не понимает, то за Россию говорить не надо. Попросили от Киева уйти видите ли? Так может попросят и из Сибири уйдёшь? Ачётакова? Просят же? Удивляемся ещё, что на месте 10 лет страна топчется.