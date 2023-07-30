«Нас просили это сделать». Путин на встрече с представителями Африки рассказал, почему ВС РФ ушли из-под Киева

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине и относится к ним серьезно.
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