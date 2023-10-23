На Сахалине водитель угнанной Toyota врезался в служебный автомобиль ГИБДД

Полиция организовала проверку из-за аварии в районе 1-го Корсаковского переулка.В пресс-службе управления МВД Сахалинской области сообщили, что 22 октября полицейским сообщили об ориентировке на угнанную в Корсакове Toyota Camry.
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