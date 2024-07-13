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В Новосибирске не могут найти водителей автобусов на зарплату 100 тысяч рублей

В Новосибирске не могут найти водителей автобусов на зарплату 100 тысяч рублей

Из-за нехватки водителей рейсы выполняются с большими интервалами.В Новосибирске заявили о дефиците водителей автобусов, которые не хотят работать за зарплату в 100 тысяч рублей.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Намёк на мастурбеков?
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15 час.
Дмитрий Бакланов
В районе 100 тысяч - это 50 тысяч. Мастурбеки тоже не идут, разве что шахиды.
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13 час.
Дмитрий Бакланов
Ну я приуменьшил, автор преувеличил, но в обьявлениях 60-70 стоит.
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13 час.

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