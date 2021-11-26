«Спартак» не планирует расторгать контракт с вратарем Данском. Он пропустил 36 шайб в 13 матчах

«Спартак» не планирует расторгать контракт с вратарем Оскаром Данском.  Как сообщает «Чемпионат», 27-летний швед готовится к следующим играм в штатном режиме.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх