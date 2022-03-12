Дино Дзофф: «Доннарумма остается одним из лучших вратарей. Ошибка в матче с «Реалом» не его, нельзя ставить голкипера в такое положение»

Дино Дзофф поддержал Джанлуиджи Доннарумму на фоне критики. «Оставьте вратарю отражение ударов, нельзя ставить голкипера в такое положение.

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