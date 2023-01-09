Новые назначения в судах Карагандинского региона

Председатель Карагандинского областного суда Ерден Арипов представил судейскому корпусу области назначенных судью областного суда и председателей районных судов, сообщает редакция сайта ekaraganda Указом Президента от 28 декабря 2022 года назначены: - судьей Карагандинского областного суда Джалбырова Сауле Сатыбалдиевна, с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды; - председателем Темиртауского городского суда Жумабеков Есен Балтабаевич (судья этого же суда); - председателем районного суда №3 Октябрьского района города Караганды Шайзадаев Бахытбек Абдигалимович, с освобождением от должности судьи районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды; - председателем Актогайского районного суда Боранбаев Ерден Мухамедиевич, с освобождением от должности судьи Каркаралинского районного суда; - председателем Саранского городского суда Бейсенов Дархан Кенжегулулы, с освобождением от должности председателя Каражалского городского суда Улытауской области.