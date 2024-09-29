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Мода и Шоу-бизнес

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Лиса из BLACKPINK исполнила новый трек Moonlit Floor на фестивале в Нью-Йорке

Лиса из BLACKPINK исполнила новый трек Moonlit Floor на фестивале в Нью-Йорке

Участница женской K-pop-группы BLACKPINK Лиса выступила с новым сольным синглом Moonlit Floor на фестивале Global Citizen Fest 2024, проходившем в Центральном парке в Нью-Йорке 28 сентября.

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