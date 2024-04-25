СК предъявил обвинения экс-членам СНБО Климкину, Гройсману и Стецю за АТО

В российском Следственном комитете сообщили о заочном предъявлении бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиру Гройсману, Павлу Климкину и Юрию Стецю обвинений в причастности к проведению на территории Донбасса так называемой «антитеррористической операции».
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