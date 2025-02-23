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Постановление № 713 в Республике Беларусь: Обновления 2024 года в системе регулирования цен

Постановление № 713 в Республике Беларусь: Обновления 2024 года в системе регулирования цен Изменения в постановление № 713 в Республике Беларусь, принятое в 2024 году, стало значимым шагом в эволюции системы регулирования цен в стране.

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