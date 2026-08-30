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Из-за атаки ВСУ в Курской области пострадали двое мужчин

Из-за атаки ВСУ в Курской области пострадали двое мужчин

В результате ударов ВСУ по приграничным районам Курской области двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

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