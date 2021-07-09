Диетолог принцессы Беатрис рассказала, как похудеть без диет

Личный диетолог и подруга принцессы Беатрис (старшей дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской) — Габриэла Пикок не только следит за рационом принцессы, но и дает немало советов своим подписчикам.