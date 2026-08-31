Циципас удивлен задержкой в обнародовании дела Кирьоса о допинге

Стефанос Циципас был осведомлен о допинг-пробе Ника Кирьоса ещё до официального объявления. Независимый орган временно отстранил Кирьоса за положительный тест на кокаин во время турнира на Мальорке.
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