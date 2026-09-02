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Царьград

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Путин прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум

Путин прибыл во Владивосток на Восточный экономический форум

Президент Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. В его программе совещание по развитию Дальневосточного округа, открытие новых предприятий и проведение переговоров с зарубежными делегациями.

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