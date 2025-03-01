Рустам Минниханов отмечает день рождения: яркие высказывания Раиса Татарстана

1 марта Раис Татарстана Рустам Минниханов празднует свой день рождения. За годы руководства республикой он зарекомендовал себя как эффективный лидер, способствующий социально-экономическому и культурному развитию региона.
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