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В Белоруссии выставили на продажу заброшенные дома за 9 тысяч рублей

В Белоруссии выставили на продажу заброшенные дома за 9 тысяч рублей

Семь заброшенных частных домов выставили на продажу в деревне Долгая Гродненской области Белоруссии. Общая стоимость составляет 315 белорусских рублей, это около девяти тысяч в российской валюте.

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