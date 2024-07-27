ФСБ: задержанные в Дагестане боевики хотели взорвать храм и убивать ножами полицейских

В Сети появились кадры задержания злоумышленников. ЦОС ФСБ сообщил о том, что в Дагестане задержаны три местных жителя из Каспийска, которые готовили террористические атаки, целью которых были выбраны местный православный храм Казанской иконы Божией Матери и сотрудники правоохранительных органов.
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