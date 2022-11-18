Суд в Гааге изменил законы физики

Гаагский суд постановил, что самолет MH17 был сбит ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского Судьи счел неубедительными показания эксперта "Алмаз-Антея", основанные на натурных экспериментах и расчётах, основанных на характеристиках ракеты, .