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Царьград

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Губернатор Кондратьев заверил, что Сочи продолжит работу как курорт

Губернатор Кондратьев заверил, что Сочи продолжит работу как курорт

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что несмотря на атаку безэкипажных катеров 9 сентября, Сочи продолжает работать как курорт.

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