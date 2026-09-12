Корабль Балтфлота "Перекоп" прибыл в порт Сиануквиль в Камбодже

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" с курсантами военно-морских учебных заведений России и дружественных стран прибыл в порт Сиануквиль Королевства Камбоджа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым