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Al Mayadeen: больницам Газы не хватает поставляемых медикаментов даже на сутки

Al Mayadeen: больницам Газы не хватает поставляемых медикаментов даже на сутки

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя больницы мучеников Аль-Аксы сообщил, что медикаментов, которые поставляются в сектор Газа, не хватает местным больницам даже на одни сутки, и некоторые из них продолжают испытывать острый дефицит топлива для электрогенераторов .

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