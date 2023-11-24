Al Mayadeen: больницам Газы не хватает поставляемых медикаментов даже на сутки

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя больницы мучеников Аль-Аксы сообщил, что медикаментов, которые поставляются в сектор Газа, не хватает местным больницам даже на одни сутки, и некоторые из них продолжают испытывать острый дефицит топлива для электрогенераторов .