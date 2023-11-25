Кадыров заявил о вылете спецборта с добровольцами из Грозного в зону СВО

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился информацией о том, что самолёт с добровольно вступившими в ряды Вооружённых сил Российской Федерации отправился из республиканской столицы на территорию ведения СВО.
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