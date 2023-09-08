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День Новороссийской военно-морской базы ВМФ России

День Новороссийской военно-морской базы ВМФ России

Ежегодно, 8 сентября, в России отмечается День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ. На сегодняшний день она является одной из крупнейших в нашей стране морских группировок и входит в состав Черноморского флота России.

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