День Новороссийской военно-морской базы ВМФ России

Ежегодно, 8 сентября, в России отмечается День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ. На сегодняшний день она является одной из крупнейших в нашей стране морских группировок и входит в состав Черноморского флота России.
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