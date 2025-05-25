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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Формула-3. Монако. Цолов выиграл 2-ю гонку, лидер сезона Камара потерял колесо и сошел

Пилот «Кампоса» Никола Цолов одержал победу по итогам основной гонки «Формулы-3» в Монако после старта с поула.

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