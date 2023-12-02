Татарстан лидирует в ПФО по доступности цен на продукты

Татарстан лидирует по доступности цен на продукты среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщил Ленар Гарипов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, на совещании в Доме Правительства республики.
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