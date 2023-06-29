Наряд Путина оценили фразой «раздает стиль»

Телеведущая Ксения Бородина оценила наряд президента России Владимира Путина фразой «раздает стиль». Знаменитость разместила в сторис видео, на котором главу государства запечатлели на выходе из самолета в классическом костюме черного цвета.
Телеведущая Ксения Бородина оценила наряд президента России Владимира Путина фразой «раздает стиль». Знаменитость разместила в сторис видео, на котором главу государства запечатлели на выходе из самолета в классическом костюме черного цвета.
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