Перехватывающий паркинг транспортного хаба «Рассказовка» готов на 55%

Строительство транспортного хаба «Рассказовка» выходит на заключительный этап. Его частью станет многоуровневый перехватывающий наземно-подземный паркинг на 840 машино-мест с защитными сооружениями гражданской обороны.
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