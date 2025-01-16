«Нельзя исключать ничего»: в Кремле высказались об ответных мерах РФ на санкции США — а что говорят эксперты?

РИА Новости 15,3 тыс прочтений 2 дня назад Москва тщательно анализирует ситуацию вокруг санкций США в отношении российского энергетического сектора и не исключает ответных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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