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Аргументы недели

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Крещение – навсегда. О призвании государства Российского

Крещение – навсегда. О призвании государства Российского

В преддверии Дня Крещения Руси (28 июля), который стал государственной памятной датой в 2010 году, мы возвращаемся к разговору об исторической миссии нашей страны в свете церковного учения.

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