Россия готовится к переделу мира: Первый с "Цирконами" фрегат "Адмирал Головко" ушёл к берегам США

Россия отправила в дальний поход новейший фрегат "Адмирал Головко". Это не просто военный корабль. Это первый штатный носитель гиперзвуковых ракет "Циркон", о которых даже в США говорят, что перехватить их невозможно.
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