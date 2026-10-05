Удивительное открытие: древнее млекопитающее меняло зубы трижды за жизнь!

Представьте себе животное, у которого зубы меняются не дважды, как у нас, а целых три раза за жизнь! Именно такое открытие сделали китайские палеонтологи, описав древнее млекопитающее, жившее 120 миллионов лет назад.
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