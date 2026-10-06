Кисляку интересно сыграть с победителями Кубка Африки. Он объяснил, как подстраивается под тренеров и почему перестал есть блинчики

- Год назад вы уже играли со сборной Нигерии. Какой запомнилась эта команда и какие её сильные стороны можете выделить? - вопрос полузащитнику сборной России Матвею Кисляку на пресс-конференции перед товарищеским матчем с африканской командой - трехкратным победителем Кубка Африки (последний раз в 2013-м) и олимпийским чемпионом-1996 в Атланте.
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