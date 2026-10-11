Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

РЕН ТВ Один человек погиб в результате пожара в квартире на улице Расковой в Москве. Об этом 12 октября сообщает столичный МЧС.
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