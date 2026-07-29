Литва «прикроет» Клайпедский порт и другие объекты новыми силами - до 30 человек В Литве развёрнуты дополнительное подразделение военнослужащих для, как об этом заявляет.
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Литва «прикроет» Клайпедский порт и другие объекты новыми силами - до 30 человек В Литве развёрнуты дополнительное подразделение военнослужащих для, как об этом заявляет.
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