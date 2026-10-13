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Садовод Самойлова объяснила, можно ли завершать сезон в октябре

Садовод Самойлова объяснила, можно ли завершать сезон в октябре

Закрывать дачный сезон в октябре или ждать ноября — зависит от растений на участке и планов садовода, рассказала садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книг Светлана Самойлова.

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