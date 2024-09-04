НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

147 подписчиков

Агент Тюкавина о «Динамо»: «Далеко не фаворит, даже в пятерку будет тяжело попасть. С таким футболом только «Барса» могла все выиграть, и то благодаря Бускетсу»

– Что происходит с «Динамо»? В последних матчах они выглядят как-то неважно. – Я думаю, что главная проблема «Динамо» – оборона, она слабая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх