Подачу электроэнергии в города Ливана с 11 октября увеличат до четырех часов в сутки

БЕЙРУТ, 10 октября. /ТАСС/. Государственная электрическая компании Ливана увеличит с понедельника снабжение населения электроэнергией до четырех часов в сутки после разгрузки иракского танкера с мазутом.
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