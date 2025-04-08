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Мода и Шоу-бизнес

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Певица из Приморья Анкудинова обвинила шоу Малахова в подставе: «Меня использовали для хайпа»

Певица из Приморья Анкудинова обвинила шоу Малахова в подставе: «Меня использовали для хайпа»

«Радушная команда, улыбки до ушей и много лестных слов друг другу. Я пришла в тот день с очень хорошим настроением, не обращала внимания на какие-то недочеты и очень мягко высказывала свои пожелания», — призналась Диана в своем блоге.

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