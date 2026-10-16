Уровень безработицы, который достиг рекордно низкого показателя в 2,2%, останется на этом уровне, по крайней мере, до 2027 года, заявила первый зампред Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).