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Тель-Авив выводит свой роман с Киевом из тени

Тель-Авив выводит свой роман с Киевом из тени

На прошлой неделе посольство Украины в Израиле объявило, что заместитель министра иностранных дел Израиля Шаран Хашакаль на официальной встрече, которую она провела с послом Украины Евгением Корнийчуком, предложила передать Украине российское оружие, захваченное в качестве трофеев в войне против Хезболлы в Ливане и на других участках боевых действий.

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Комментарии
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sorsw
Умные бойцы не угрожают, а действуют на упреждение молча!
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22 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : &quot;Это НАША земля!&quot; Мечтают о создании нового Израиля на территории южных областей Украины, в Тавриде, на Кубани.
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19 час.
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