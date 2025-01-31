Тель-Авив выводит свой роман с Киевом из тени

На прошлой неделе посольство Украины в Израиле объявило, что заместитель министра иностранных дел Израиля Шаран Хашакаль на официальной встрече, которую она провела с послом Украины Евгением Корнийчуком, предложила передать Украине российское оружие, захваченное в качестве трофеев в войне против Хезболлы в Ливане и на других участках боевых действий.