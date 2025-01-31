На прошлой неделе посольство Украины в Израиле объявило, что заместитель министра иностранных дел Израиля Шаран Хашакаль на официальной встрече, которую она провела с послом Украины Евгением Корнийчуком, предложила передать Украине российское оружие, захваченное в качестве трофеев в войне против Хезболлы в Ливане и на других участках боевых действий.
Тель-Авив выводит свой роман с Киевом из тени
Комментарии
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sorsw
Умные бойцы не угрожают, а действуют на упреждение молча!
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22 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : "Это НАША земля!" Мечтают о создании нового Израиля на территории южных областей Украины, в Тавриде, на Кубани.
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19 час.
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