«Мертвые души» и «дань» с сотрудников: ректора российского вуза задержали по делу о крупном хищении

За последние сутки скандал вокруг ректора Псковского государственного университета оброс таким количеством неожиданных деталей и подробностей, что вполне может претендовать на роль самого громкого скандала дня.
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