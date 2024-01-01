В Японии произошло несколько землетрясений магнитудой до 7,4

Несколько мощных землетрясений произошли в центральной части Японии. Как передает ТАСС со ссылкой на данные национального метеорологического управления страны, подземные толчки магнитудой до 7,4 зафиксированы в районе префектур Исикава и Ниигата.
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